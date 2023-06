SEGUNDA NOITE DE FESTA DO PINHÃO FOI DO POP E DO ROCK

O sábado foi de Roupa Nova, Biquini Cavadão e Fresno.

A segunda noite da 33 ª Festa Nacional do Pinhão foi embalada pelo pop e pelo rock de três bandas consagradas: Roupa Nova, Biquini Cavadão e Fresno.

O Roupa Nova abriu os grandes shows do palco nacional na noite de sábado (3) de junho e encantou o público.



Com um repertório de sucessos que atravessa gerações, o Roupa Nova completa em 2023, 43 anos de estrada, com mais de 20 milhões de cópias vendidas, 38 discos lançados e inúmeros temas de novela. O público que prestigiou o show pode cantar junto com eles alguns destes sucessos.



Logo depois foi a vez de outro grande nome da música brasileira subir ao palco da festa do Pinhão, o Biquini Cavadão que se apresentou pela primeira vez no evento. Eles vieram a Lages em 2015 para uma apresentação no centro da cidade durante o Natal Felicidade.



A banda tocou por quase duas horas e animou o público que prestigiou o show com vários sucessos como “Vento Ventania”, “Dani”, “Janaína” e outros.

Por último teve a Banda Fresno que veio pela primeira vez a Lages. A Banda que comemora o bom momento da carreira, com um som mais maduro, uma pegada mais pop e novos fãs fechou a noite do palco nacional.



No palco nativista teve show com o grupo Trança de Cordas, Capitação Faustino e depois baile com Tranco Monarca.

DOMINGO DE PORTÕES ABERTOS



E neste domingo os portões do Parque Conta Dinheiro serão abertos a partir das 14h com entrada gratuita.

No palco nativista acontece a partir das 21h a Sapecada da Serra Catarinense, com a apresentação das 16 composições de músicos catarinenses que foram selecionadas para a fase regional.

No palco nacional as atrações serão Luccas Fernandes e Tay e Nara e Dj Sheila.



Com o cancelamento do show da dupla Mayara e Maraisa o público que adquiriu ingresso poderá trocar para qualquer outro dia pago do mesmo setor como quarta-feira (Ludmilla, Luan Santana, Alok e Hugo e Guilherme) sexta (Marcos e Belluti, Hungria e Turma do Pagode) ou sábado (Alexandre Pires e Bruno e Marrone). Para mais informações sobre a troca ou reembolso é só acessar a página oficial da festa no Instagram: @festapinhao