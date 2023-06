Cidade do RS bate recorde de maior pizza já feita no Brasil; 5 mil fatias

O município de Serafina Corrêa, na região da Serra do Rio Grande do Sul, bateu um recorde nacional na manhã deste sábado (3): o de maior pizza já feita em solo brasileiro. Ela tem 442 kg. As 5 mil fatias que a receita rendeu foram distribuídas à população.

O desafio, promovido pela Associação Comercial, Industrial e Serviços de Serafina Corrêa (Acisco) e pela prefeitura municipal, ocorreu na Praça Central do município, local conhecido como Piazzetta San Marco. Durante o evento, também foi lançado o Festipizza, festival anual que ocorre em julho na cidade.

De acordo com o Instituto Rank Brasil, que esteve presente para homologar o processo e ratificar a nova marca, o recorde anterior pertencia à Associação das Pequenas Indústrias de Laticínios do Rio Grande do Sul (Apil-RS), em Esteio, que fez uma pizza de 167 kg. Ela media 3,46 metros de diâmetro e que foi assada em fogo-de-chão. A marca foi estabelecida durante a Expointer 2019, quando cerca de duas mil fatias da pizza de cinco queijos foram distribuídas entre os visitantes.