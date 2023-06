Um acidente ocorreu nesta manhã de quinta-feira, 08/06, na Serra do Rio do Rastro, resultando apenas em danos materiais.

De acordo com as informações obtidas pelo EA, há um grande fluxo de veículos tanto na Serra do Rio do Rastro quanto na Serra do Corvo Branco.

O trânsito na Serra do Corvo Branco está liberado. Recomenda-se extrema cautela e prudência, pois é esperado um aumento significativo no volume de veículos durante a tarde desta quinta-feira.

Com informações: EA NOTÍCIAS