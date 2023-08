Carteira de consórcios do Sicredi ultrapassa a marca de R$ 30 bilhões

Vendas na modalidade cresceram 66,5% de janeiro a junho de 2023

O Sicredi ultrapassou R$ 30 bilhões na sua carteira de consórcios, um incremento de

36% no saldo nos últimos 12 meses. Os consórcios da instituição financeira cooperativa

integram o portfólio de cerca de 300 serviços financeiros e não financeiros oferecidos

aos mais de 7 milhões de associados em todos os estados brasileiros e no Distrito

Federal. Em relação às vendas de novas cotas, o crescimento no primeiro semestre foi

de R$ 5,3 bilhões, o que representa uma alta de 66,5%, ficando acima da média do

mercado no mesmo período, que foi de 20,4%, de acordo com a Associação Brasileira

de Administradoras de Consórcios (ABAC).

“O crescimento do mercado de consórcios tem sido constante e deve se manter até

2024, por ser um produto versátil com o viés de consumo para aquisição de bens e

contratação de serviços. O que se observa no Sicredi é que associados do agronegócio e

empreendedores são os que mais se atraem por este produto. Além da aquisição de

bens e serviços, eles também buscam os consórcios como opção de organização

financeira, ou seja, um meio de formação de patrimônio em formato de boleto, caso

sinta dificuldade em poupar dinheiro”, salienta Jocimar Martins, gerente de Consórcios

do Sicredi.

Atualmente, o Sicredi possui cerca de 300 mil cotas ativas de consórcios nos segmentos

de automóveis; caminhões, tratores e utilitários; drones; imóveis; máquinas e

equipamentos; motocicletas; móveis planejados; náuticos; serviços; e a categoria

sustentável para aquisição de gerador de energia eólica ou placa fotovoltaica.

Automóvel de passeio, tanto novos como seminovos, é o segmento com maior destaque

no volume de vendas, com incremento de 59% na comercialização. Popular pela

flexibilidade, o consórcio de serviços é adquirido para finalidades como pequenas

reformas residenciais, cirurgias estéticas, cobertura de mensalidades em educação ou

viagens e também tem crescido de forma representativa, com índice de 35% no mesmo

período. “Como trabalhamos com grandes grupos de segmentos nas cartas de crédito

dos consórcios, permitimos maior flexibilidade aos nossos associados”, ressalta Martins.

Em maio de 2023, a instituição financeira cooperativa lançou mais uma condição para

reforçar o portfólio de consórcios: os planos de parcela reduzida. Com redução de até

50% do valor original das parcelas até a contemplação, a alternativa deixa o produto

ainda mais atrativo por permitir um planejamento financeiro flexível. “O consórcio é,

por natureza, uma solução caracterizada pela sua acessibilidade, além de ser uma

ferramenta de educação financeira. Com a opção de parcela reduzida, ele se torna ainda

mais democrático, possibilitando a realização de sonhos”, contextualiza Savio Susin,

superintendente de Seguros e Consórcios do Sicredi.

Sobre o Sicredi

O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa comprometida com o crescimento de

seus associados e com o desenvolvimento das regiões onde atua. Possui um modelo de

gestão que valoriza a participação dos mais de 7 milhões de associados, que exercem opapel de donos do negócio. Com mais de 2.500 agências, o Sicredi está presente

fisicamente em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal, disponibilizando uma

gama completa de soluções financeiras e não financeiras.