Festa Nacional da Maçã é lançada na ALESC com promessa de cultura e gastronomia da Serra Catarinense

Na tarde desta quarta-feira, a Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina (ALESC) foi palco do lançamento oficial da 23ª edição da Festa Nacional da Maçã. O evento, que ocorre entre os dias 07 e 10 de setembro na região serrana catarinense, promete trazer uma mistura de shows, cultura e gastronomia típica, celebrando não apenas a produção da fruta, mas também as tradições locais.

Com a presença ilustre de membros da Comissão Organizadora Central (CCO), da Vice-Prefeita, Ana Melo, representando o Prefeito Giovani Nunes, da rainha Letícia Andrade Ribeiro e da princesa Nathaly Goulart Figueiredo, o lançamento na ALESC marcou o início oficial dos preparativos para o aguardado evento que já se tornou um marco no calendário do estado.

O encontro entre representantes da festa e os deputados estaduais foi marcado por um clima de entusiasmo e apoio. Os parlamentares aproveitaram a ocasião para ressaltar a importância da Festa Nacional da Maçã como um impulsionador econômico e cultural para a região serrana, além de enaltecerem o empenho da CCO na organização do evento.

A vice-Prefeita, Ana Melo expressou sua confiança de que a edição deste ano será um sucesso ainda maior do que os anteriores, destacando a diversidade de atrações programadas. “Nossa festa é uma oportunidade única para comemorar não apenas a maçã, mas também toda a riqueza cultural e culinária da Serra Catarinense”, disse a Vice Prefeita.

A rainha Letícia Andrade Ribeiro e a princesa Nathaly Goulart Figueredo, representantes da beleza e graciosidade da região, enfatizaram a honra de representar a Festa Nacional da Maçã e sua espera para o evento. “É uma honra estar à frente deste evento que une tradição e inovação, e estamos ansiosas para compartilhar essa experiência com todos os visitantes”, afirmaram.

A Festa Nacional da Maçã contará com uma vasta programação, incluindo apresentações musicais de artistas apresentados, exposições culturais e a oportunidade de saborear a rica gastronomia típica da região. O CCO promete receber os visitantes com atividades que exaltam a história e a identidade da Serra Catarinense.

Com o lançamento oficial na ALESC, a contagem regressiva para a 23ª Festa Nacional da Maçã está oficialmente em andamento. Os catarinenses e visitantes de todo o país podem aguardar quatro dias de celebração, cultura e sabores únicos, que ressaltam o espírito acolhedor e a riqueza da região serrana de Santa Catarina.

Texto: Wagner Urbano

Fotos: Vanessa Lopes e ALESC