A visão do Marketing Estratégico Digital para o setor da maçã através da  palestra com Elder Vieira

Na noite da última quarta-feira (09), a sede da EPAGRI de São Joaquim recebeu um evento de destaque: uma palestra especial ministrada pelo palestrante Elder Vieira. Com o tema “Marketing Estratégico Digital para Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos”, a apresentação trouxe informações valiosas sobre a aplicação das estratégias de marketing digital nesse setor em ascensão.

Elder Vieira, um profissional com formação em Análise e Desenvolvimento de Sistemas e Ciências Contábeis, além de sua especialização em Gestão de Redes Sociais e Marketing Estratégico Digital, trouxe uma visão única para a palestra.

Com vasta experiência no universo digital, ele teve conhecimentos que podem ser aproveitados por engenheiros, arquitetos e agrônomos na promoção de suas atividades e negócios.

O evento se mostrou especialmente relevante para a comunidade ligada ao setor da maçã em São Joaquim, região reconhecida pela produção de maçãs de alta qualidade. A palestra aborda estratégias específicas para alavancar os negócios desses profissionais, oferecendo orientações sobre como utilizar efetivamente as ferramentas digitais para alcançar um público mais amplo e engajar clientes em potencial.



Durante sua apresentação, Elder Vieira explorou diversas facetas do marketing digital, desde a criação de conteúdo relevante até a utilização inteligente das redes sociais. Ele destacou a importância de compreender as nuances do ambiente digital e a adaptabilidade das estratégias de marketing para atender às necessidades específicas do setor da maçã.



Os participantes da palestra tiveram a oportunidade de interagir, fazer perguntas e absorver conhecimentos práticos que podem ser implementados imediatamente em suas práticas profissionais. A palestra não apenas informou sobre as melhores práticas de marketing, mas também inspirou os presentes a explorar novas abordagens para promover seus serviços e produtos.



Em resumo, a palestra especial de Elder Vieira sobre Marketing Estratégico Digital trouxe luz para os desafios e oportunidades enfrentados por engenheiros, arquitetos e agrônomos na era digital. Ao compartilhar valiosos conhecimentos, Elder contribuiu significativamente para fortalecer o setor da maçã em São Joaquim e inspirou os presentes a explorar novas formas de promoção e engajamento por meio das ferramentas digitais.