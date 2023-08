Susto: Forte Temporal Causa Destruição e Pânico em Urubici, Serra Catarinense; vídeo

Uma violenta tempestade assolou a cidade de Urubici nesta sexta-feira (18), deixando um rastro de destruição e caos. O temporal, acompanhado por ventos intensos e chuvas torrenciais, derrubou árvores e postes, além de destelhar diversos sistemas na região.

O fenômeno climático, que durou aproximadamente 10 minutos, causou efeitos em vários pontos da cidade. O tradicional CTG Campestre Catarinense, um dos principais centros culturais da região, teve parte de seu telhado arrancado pelo vento, causando prejuízos materiais e transtornos para os frequentadores

O Estádio Natal Zilli, conhecido localmente como Madureira, também não escapou da fúria da Shakespeare. Seu campo, outrora palco de partidas acirradas, foi atingido pela força dos ventos, deixando moradores e admiradores do esporte chocados com uma cena de destruição.

A Granja do Guido Rocker, localizada na comunidade do Campestre, foi outro ponto afetado pelo temporal. Os fortes ventos destelharam parte das instalações, causando prejuízos aos proprietários e destacando a severidade do evento climático.

Os transtornos não se limitaram apenas a danos materiais. A queda de um poste em uma rua pública, concomitante por fios de alta tensão próximos a veículos, gerou um cenário de risco iminente. Além disso, uma árvore tombou sobre a Rodovia SC-110 na Serra do Panelão, obstruindo parte da via e gerando o fechamento temporário.

Diante da magnitude dos estragos, a Defesa Civil local entrou em ação para avaliar os danos e coordenar as operações de socorro e limpeza. O Corpo de Bombeiros Militar registrou ocorrência e trabalhou na remoção de obstáculos, enquanto equipes da prefeitura e voluntários se uniram para minimizar os efeitos sobre a comunidade.

Apesar da destruição causada pelo temporal, a solidariedade dos moradores também se destacou. Vizinhos ajudaram uns aos outros na remoção de escombros e na mitigação dos danos, evidenciando a resiliência da população diante de situações adversas.

As autoridades locais recomendam que os cidadãos prestem alerta às condições climáticas e sigam as orientações de segurança fornecidas pelas equipes de emergência. A reconstrução das áreas protegidas será um desafio, mas a união da comunidade mostra que a cidade de Urubici está determinada a superar mais essa prova da natureza.