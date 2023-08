PMSC realiza solenidade alusiva ao Dia do Soldado

O Dia do Soldado foi comemorado pela Polícia Militar de Santa Catarina (PMSC) na manhã desta sexta-feira, 25, na Capital do Estado, com a realização da solenidade alusiva à data e a entrega de homenagens aos policiais militares.

A cerimônia aconteceu na Academia de Polícia Militar da Trindade, em Florianópolis, com a presença do comandante–geral da PMSC, coronel Aurélio José Pelozato da Rosa, do subcomandante-geral, coronel Alessandro José Machado, chefe de Estado-Maior-Geral, coronel Jailson Aurélio Franzen, perita-geral da Polícia Científica, Andressa Boer Fronza, ex-comandante-geral da PMSC, coronel Sidney Carlos Pacheco, entre outras autoridades civis, militares, familiares e imprensa.

Na ocasião, foram entregues 129 medalhas de mérito e condecorações aos policiais militares que além de um reconhecimento pelos serviços em prol da corporação, é uma forma de agradecimento do comando-geral da PMSC por toda dedicação ao serviço prestado.

A data celebra a atividade exercida pelos soldados, que trabalham e lutam pela proteção da sociedade. O dia surgiu em homenagem ao nascimento do marechal Luís Alves de Lima e Silva, mais conhecido como Duque de Caxias, que mais tarde se tornou o patrono do Exército Brasileiro.

O marechal Luís Alves de Lima e Silva, o Duque de Caixas, Patrono do Exército, simboliza o ideal do perfil dos militares, caracterizado pelas seguintes peculiaridades: hierarquia e disciplina; dedicação exclusiva ao trabalho; riscos inerentes à profissão; disposição permanente; exigências físicas, mentais e psicológicas; formação específica; aperfeiçoamento e treinamento constantes.

O comandante-geral da PMSC destacou a importância do soldado na Polícia Militar “força, determinação e perspicácia são as suas maiores qualidades e o seu desejo é nobre, o de manter a ordem pública e proteger as pessoas. ‘Soldados’ da Polícia Militar de Santa Catarina continuem abraçando os seus deveres com honra, nunca esquecendo que proteger nosso povo não é apenas um ato funcional, mas de devoção, amor e bravura”, concluiu.

Condecorações



Foram entregues brasões de “Mérito Pessoal” destinado a homenagear oficiais e praças da polícia militar que se destacam por seus méritos e aqueles que devam ser recompensados por apresentarem o melhor desempenho profissional.

A medalha de “Mérito por Tempo de Serviço” é concedida ao policial militar que tenha completado cada decênio de tempo de serviço, seja de 10, 20 ou 30 anos e que neste período tenha prestado bons serviços nas funções desempenhadas.

A medalha “Cruz de Bravura Policial Militar” foi concedida ao integrantes da corporação que, no cumprimento do dever, se distinguiram por atos excepcionais de desprendimento, espírito de sacrifício, coragem e bravura, com risco de vida, devidamente comprovado.

Texto: cabo Jaqueline Suelen da Silva e Marcelo Passamai