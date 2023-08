Motorista de 66 anos sofre mal súbito e tomba caminhão em São Joaquim

O senhor contou à Polícia Militar Rodoviária (PMRv), que começou a sentir náuseas e um calor no corpo e abriu a janela para entrar vento, seguindo viagem. Depois disso ele só lembra que saiu do caminhão, já tombado.

Um homem de 66 anos, sofreu um mal súbito e acabou tombando o caminhão que dirigia na manhã deste sábado, 26, no terreno de um vinícola, na SC-114, em São Joaquim.

O motorista contou à Polícia Militar Rodoviária (PMRv), que começou a sentir náuseas e um calor no corpo e abriu a janela para entrar vento, seguindo viagem. Depois disso só lembra que saiu do caminhão, já tombado. O caminhão tinha placas de Goiânia (GO). O motorista foi levado ao Hospital pelo Corpo de Bombeiros de São Joaquim para avaliação médica

Ele foi submetido ao bafômetro que não acusou ingestão de bebida alcoólica.

Com informações: Polícia Militar Rodoviária (PMRv),