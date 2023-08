Medalhista Olímpico “Esquiva Falcão” Prestigia a Casa do Vinho na Serra Catarinense

O renomado pugilista e medalhista olímpico Esquiva Falcão, conhecido por sua destemida carreira no boxe, emocionou os moradores da Serra Catarinense ao visitar a Casa do Vinho no último sábado (26) em Lages. Sua passagem pela cidade foi marcada por um envolvente seminário ministrado na academia Don Melo, seguido de uma visita à Casa do Vinho, onde ele foi calorosamente recepcionado pelo empresário Wagner Borges e sua esposa Carolina Fontanella que também são adeptos a prática do esporte.

Esquiva Falcão, uma figura proeminente no mundo do esporte, cativou não apenas o público fã de boxe, mas também aqueles que apreciam as riquezas culturais da região serrana. Após compartilhar seu conhecimento em um seminário na academia Don Melo, Falcão fez uma visita especial à Casa do Vinho, um estabelecimento icônico que celebra os sabores dos Vinhos Finos de Altitude.

A calorosa recepção oferecida por Wagner Borges e Carolina Fontanella não passou despercebida. Durante sua visita, Falcão foi agraciado com um espumante da Casa do Vinho, uma pequena amostra da variedade e qualidade dos produtos oferecidos.

Em um momento de elogios genuínos, Falcão compartilhou sua impressão sobre a Casa do Vinho: “Nunca tinha visto uma loja tão bonita e bem conceituada como a de vocês. Parabéns pelo atendimento e pela recepção calorosa.” Sua declaração reflete não apenas sua apreciação pela qualidade do estabelecimento, mas também pela dedicação e paixão dos proprietários em compartilhar os tesouros da Serra catarinense.

Sobre Esquiva Falcão: Nascido em 1989 em Vitoria, Brasil, Esquiva Falcão é uma das figuras mais notáveis do boxe brasileiro. Conquistando a medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Londres 2012, na categoria peso médio, Falcão ganhou destaque internacional. Ao longo de sua carreira profissional, ele continuou a demonstrar habilidades excepcionais no ringue, acumulando vitórias notáveis e consolidando seu status como um dos pugilistas mais respeitados do mundo. Sua visita à Casa do Vinho de Lages acrescenta um novo capítulo à sua história, destacando não apenas suas habilidades no esporte, mas também sua apreciação pela cultura e tradições locais.