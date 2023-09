Sicredi Altos da Serra RS/SC estará presente na 23ª Festa Nacional da Maçã, que será realizada em São Joaquim/SC

A Sicredi Altos da Serra RS/SC vai estar presente na 23ª Festa Nacional da Maçã de São Joaquim/SC, que acontece entre esta quinta-feira (07) e o próximo domingo (10). O evento será realizado no Parque Nacional da Maçã e o Sicredi estará presente com um espaço físico, para promover um contato mais próximo com os visitantes e seus associados.

O Sicredi, instituição financeira cooperativa comprometida com o desenvolvimento econômico e cultural das comunidades, estará mais uma vez presente na 23ª edição da Festa Nacional da Maçã, que acontecerá em São Joaquim, na serra catarinense, de 07 a 10 de setembro. Este evento anual celebra a colheita da maçã e a importância desse fruto na economia local e estadual.

Durante os 4 dias de festa, nossos colaboradores estarão presentes recepcionando os visitantes em nosso espaço para expor sobre nossas mais de 300 soluções financeiras e não financeiras disponíveis aos associados. A gerente da agência de São Joaquim, Kátia Pereira, destaca que a instituição está comprometida em apoiar a comunidade local e promover o desenvolvimento econômico da região. “Para nós do Sicredi é uma grande satisfação, estar presente na Festa Nacional da Maça, um evento tão importante, que comemora a força do nosso produtor, hoje a base da economia do nosso município. É um momento de uma relevância para nossa comunidade, tem o objetivo de fomentar toda nossa cadeia produtiva, com impacto positivo no turismo, na indústria e no comercio da nossa cidade. Preparamos um espaço muito especial para receber você e sua família, venha tomar um café, com a gente e saber mais como podemos contribuir para sua vida e para nossa comunidade” frisa.

A Festa Nacional da Maçã contará com diversas atrações, incluindo a Mostra Nacional da Qualidade da Maçã, a Mostra Joaquinense de Vinhos Finos de Altitude, a Mostra da Qualidade do Queijo Serrano, a Mostra do Mel da Serra Catarinense, exposições de bovinos, ovinos e equinos, rodeios, feiras de gado e artesanato.

Além de proporcionar momentos de diversão e cultura aos visitantes, a Festa Nacional da Maçã desempenha um papel crucial no fomento ao agronegócio local. Durante o evento, as produções da safra da maçã, do queijo artesanal serrano, do mel, da pecuária e dos vinhos de altitude, além do Frescal Serrano, serão valorizadas como destaques da região.

Com uma estrutura completa e atrações para todas as idades, a Festa Nacional da Maçã em São Joaquim promete ser mais um sucesso, contribuindo para o desenvolvimento econômico e turístico da região.

Para mais informações sobre a participação do Sicredi no evento, visite o stand da instituição durante a festa ou entre em contato com a agência de São Joaquim.

Sobre o Sicredi

O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa comprometida com o crescimento de seus associados e com o desenvolvimento das regiões onde atua. Possui um modelo de gestão que valoriza a participação dos mais de 7 milhões de associados, que exercem o papel de donos do negócio. Com mais de 2.500 agências, o Sicredi está presente fisicamente em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal, disponibilizando uma gama completa de soluções financeiras e não financeiras.