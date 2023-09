Dupla é presa após furtar caminhonete e tentar “se esconder” em São Joaquim

Dois homens foram presos nesta quinta-feira (07) após furtarem uma caminhonete em São Joaquim, na Serra Catarinense. Os suspeitos foram percebidos pela Polícia Militar ao tentarem se esconder em uma propriedade.

Os eventos começaram durante o policiamento de uma festa na cidade, quando um cidadão informou à polícia que, ao chegar em seu trailer, percebeu que sua caminhonete Amarok havia sido roubada. Ele também mencionou que dentro do veículo havia uma quantia em dinheiro.

A notícia do furto foi transmitida via rádio para outras equipes policiais. Por volta das 04h da madrugada, quando os policiais estavam retornando para Lages, avistaram um veículo suspeito. Os homens, ao notarem a presença da viatura policial, tentaram se esconder ao adentrar em uma propriedade.

Os agentes realizaram a abordagem do veículo e confirmaram que se tratava da caminhonete furtada. Os dois indivíduos que estavam no interior da caminhonete foram detidos e conduzidos à Delegacia de Polícia para as devidas providências legais.

Com informações: SCC10