Diego e Victor Hugo e fogos de artifício: Encerramento épico da 23ª Festa Nacional da Maçã em São Joaquim

A 23ª edição da Festa Nacional da Maçã em São Joaquim, chegou ao seu grandioso encerramento no último domingo, deixando um público entusiasmado e emocionado após dias repletos de diversão e música de qualidade. O evento, que atraiu um número impressionante de visitantes para o Parque de Exposições durante sua realização, não poderia ter tido um final mais espetacular.

O Palco Fuji, que foi o epicentro das apresentações musicais, estava repleto de fãs ansiosos para assistir aos shows de Brenno e Edu, bem como da dupla sertaneja Diego e Victor Hugo. A energia contagiante da multidão combinada com o talento dos artistas tornou a noite de encerramento inesquecível.

Mas as emoções não se limitaram ao Palco Fuji. No Palco Gala, as apresentações musicais mantiveram o público entretido e emocionado durante toda a noite. O variado line-up incluiu o show infantil “Zé Guloso Galerinha Legau”, a apresentação do grupo “Católicos Amados do Eterno”, a arte da “Invernada Artística Grupo da Amizade da Terceira Idade”, a melhor música gaúcha com o “Grupo Candieiro”, a energia da “Banda Opala” e “Jean Lucca”. Essas performances proporcionaram uma experiência musical diversificada e enriquecedora para os presentes.

No entanto, o ponto alto da noite foi, sem dúvida, a apresentação de Diego e Victor Hugo. A dupla sertaneja não apenas impressionou a plateia com seu talento e carisma, mas também interpretou seus maiores sucessos, levando o público ao delírio e fazendo todos cantarem em coro.

Como é tradição na Festa Nacional da Maçã, o evento foi encerrado de maneira espetacular com a tradicional queima de fogos de artifício. O céu noturno de São Joaquim foi iluminado com uma explosão de cores e luzes, criando um espetáculo visual deslumbrante que ecoou os sentimentos de alegria e celebração que permearam todo o festival.

Ao fechar suas portas, a 23ª Festa Nacional da Maçã de São Joaquim deixou para trás a certeza de ter sido um dos maiores eventos já realizados na cidade conhecida pela neve, pelo frio e, é claro, pela produção de maçãs. Com música de alta qualidade, entretenimento variado e a calorosa hospitalidade da cidade, esta edição da festa marcou mais um capítulo de sucesso na história desse evento icônico. Enquanto os fogos de artifício iluminavam o céu, os visitantes e moradores de São Joaquim celebravam uma edição memorável da Festa Nacional da Maçã, ansiosos pelo que o futuro reserva para este evento querido e tão aguardado.

Clique na imagem para abrir a galeria:

