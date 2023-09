Villa Francioni presente no Wine South America 2023

Importante participação dos Vinhos de Altitude de Santa Catarina, na Wine South América – uma das maiores feiras de negócios do setor na América Latina.

E a Villa Francioni, representada por Daniela de Freitas, foi um dos destaques no grande evento, que reuniu em um único espaço empresas nacionais e internacionais, contou com um amplo espaço para a realização de grandes negócios dentro de toda a cadeia vitivinícola. Muitas conexões e negócios fortalecidos.

Sobre a Vinícola

Localizada a 1.260 metros de altitude, a Villa Francioni elabora 120 mil garrafas de vinhos ao ano. Possui um portfólio amplo com mais de 17 itens, distribuídos entre vinhos tintos, brancos, roses, além dos espumantes e licorosos. Voltada também ao enoturismo, possui estrutura para receber visitantes diariamente, com passeio guiado pela vinícola seguido de degustação orientada. Fundada em 2001 pelo visionário e empreendedor Dilor Freitas, a vinícola lançou seus primeiros vinhos em 2005 e é administrada atualmente pelos sócios-conselheiros André, Adriana e Daniela de Freitas (presidente do Conselho de Administração).