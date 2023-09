Vinícola Suzin presente no Wine South America 2023

Vinhos de altitude de São Joaquim foram destaque no Wine South America que reuniu em um único espaço empresas nacionais e internacionais, contou com um amplo espaço para a realização de grandes negócios dentro de toda a cadeia vitivinícola. Além de uma participação mais representativa de vinícolas nacionais. E um dos destaques foi o stand da Vinícola Suzin, representada por Everson Suzin.

Com sorriso no rosto, agradecemos a cada amigo cliente que visitou o stand da Vinícola Suzin, durante a maior feira de negócios do mundo do vinho. Wine South America 2023, foi sucesso! Declarou Everson Suzin.