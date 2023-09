Renomada Jornalista e apresentadora Silvia Poppovic visita às vinícolas em São Joaquim

A jornalista e apresentadora Silvia Poppovic, está visitando a serra catarinense e nesta terça-feira 19, “Silvia Poppovic mergulha na história e sabores das vinícolas de São Joaquim em um tour enogastronômico imperdível” e se se surpreende com a essêlencia dos vinhos produzidos na serra catarinense. Que São Joaquim tem ganhado destaque se tornou famoso pelos vinhos de altitude. O clima frio e a altitude elevada são os grandes aliados dos produtores de vinho da Serra Catarinense. Com vinhedos localizados entre 900 e 1400 metros acima do nível do mar, as variedades da fruta podem amadurecer mais lentamente e de forma completa, aumentando o padrão das safras. As vinícolas de São Joaquim oferecem tour histórico com Degustação. E a jornalista renomada veio viver esta experiência.

Sobre Sílvia Poppovic

Silvia Poppovic é apresentadora e jornalista. Iniciou a carreira na Globo, na década de 1970, quando trabalhou no Jornal Hoje e, depois, no Jornal da Globo, como repórter. Depois, apresentou o Globo Rural, nos anos 1980. Na mesma década, passou pela Gazeta e pela Record, atuando como âncora.

No fim dos anos 1980, foi apresentadora do Canal Livre, na Band. Assinou com o SBT em 1990. Passou pela bancada do Aqui Agora e estreou o Programa Silvia Poppovic, voltado para debates. A atração migrou para a Band em 1992 e, posteriormente, foi para a Cultura, entre 2005 e 2006.

Passou pela bancada de entrevistadores do Roda Viva, na Cultura, em 2006. No retorno à Band, em 2009, fez os programas de variedades Boa Tarde e Dia Dia. Entre 2019 e 2020, apresentou o Aqui na Band, ao lado de Luís Ernesto Lacombe. A atração saiu do ar em meio a polêmicas nos bastidores e à pandemia da Covid-19.

Além da carreira na TV, já passou por programas de rádio. Desde 2013, dedica-se a trabalhos também na internet. Entre 2013 e 2015, fez o programa virtual Já Pensou Nisso?. Desde 2020, comanda o Canal Silvia Poppovic.

O Tuor pelas Vinícolas de São Joaquim através da Na Trilha Certa Agência . No vídeos acima Silvia visita a Monte Agudo a Leoni De Venezia, E Vinícola Villa Francioni.