Guia Completo da Black Friday para Caçadores de Ofertas

Saiba como rastrear as melhores promoções para economizar nas compras

A Black Friday 2023 está chegando! Neste ano, a data promocional acontece em 24

de novembro, última sexta-feira do mês. A data é marcada por promoções e para

caçadores de ofertas, não tem nada melhor do que começar a se preparar para

aproveitar as melhores promoções da liquidação.

Somente acompanhando as principais lojas do mercado é possível aproveitar as

promoções em lojas como a Casas Bahia, as Lojas Americanas e ter acesso aos

descontos no Ponto Frio. É preciso estar atento as promoções para não ser

enganado na Black Friday, garantindo que você está comprando produtos com

desconto real e boas condições de frete e parcelamento.

Para te ajudar nas compras da Black Friday 2023, fizemos este texto para servir como guia para aproveitar todas as ofertas. Trouxemos diversas dicas para caçar e aproveitar os descontos e economizar bastante nas compras, confira abaixo:

Faça uma lista de compras e defina prioridades

Em períodos como a Black Friday, somos engolidos por uma avalanche de ofertas e por isso é essencial fazer uma lista de compras. Na hora de comprar, você precisa saber o que quer. Então, a nossa primeira dica é montar uma lista de compras para a Black Friday.

Pense em tudo o que você precisa e deseja comprar nessa época de promoções e monte a sua lista. Com a lista pronta, você pode começar a acompanhar o histórico de preços dos produtos e definir prioridades de compra. Dessa maneira, você terá um direcionamento do que comprar na Black Friday, podendo aproveitar as promoções e economizar muito.

Acompanhe suas lojas preferidas

Uma boa dica para aproveitar ofertas na Black Friday é acompanhar as suas lojas

preferidas. A dica é seguir as lojas nas redes sociais, se cadastrar em newsletters

da loja e até participar de programas de pontos ou fidelidade das lojas. Isso pode te

ajudar a acumular pontos e benefícios para usar na Black Friday.

Na Black Friday, as lojas também costumam postar promoções relâmpagos nas

redes sociais e oferecer descontos exclusivos para clientes cadastrados em

newsletter. Essa é uma maneira de aproveitar descontos ainda maiores, já que você

terá acesso a ofertas exclusivas.

Use comparadores de preço

Uma das melhores dicas para aproveitar ofertas é usar as ferramentas

comparadoras de preço. Esses serviços são bastante úteis porque permitem que

você possa acompanhar o histórico de preços dos produtos desejados em

diferentes lojas. Dessa forma, você terá mais facilidade para encontrar as melhores

ofertas e conseguir descontos reais na Black Friday.

Busque ofertas com cashback

Outra dica é buscar por ofertas com cashback. Para isso, preste bastante atenção

nos cashbacks dos seus bancos e cartões digitais e, se possível, participe de

serviços de cashback. A dica é buscar por programas de cashback que tenham

parceiros que você compre no dia a dia.

Assim, você pode conseguir dinheiro de volta nas suas compras de rotina, sem ter

de comprar apenas para ganhar o cashback. Dessa maneira, você já chegará na

Black Friday com dinheiro de cashback para gastar e poderá acumular ainda mais

com as suas compras nas liquidações da data.

Atenção aos detalhes é muito importante! Vá além do preço!

Se atentar aos detalhes é muito importante na Black Friday. Geralmente, as

pessoas focam apenas no valor dos produtos, fazendo as compras por conta do

maior desconto, mas às vezes isso é um erro! É importante dar uma olhada nos

detalhes das condições de compras como frete, política de devolução, entre outros

pontos.

É comum vermos produtos muito mais baratos, mas que possuem frete mais caro

ou só estarão disponíveis dias após a compra, por exemplo. E por isso, nem sempre

comprar apenas pelo melhor preço vale a pena! Fique atento a esses detalhes para

garantir uma oferta que combine bom preço, frete competitivo, disponibilidade

imediata e boa política de entrega e devolução.

Com as nossas dicas, os caçadores de ofertas estão preparados para aproveitar as

melhores promoções da Black Friday. O nosso guia está bem completo e pode te

ajudar a começar a se preparar para um dos maiores eventos do comércio

brasileiro.