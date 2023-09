São Joaquim está entre as três cidades que dominam a produção agropecuária Catarinense

Três cidades dominam a produção agropecuária em Santa Catarina há anos: Campos Novos, Abelardo Luz e São Joaquim. Juntas foram responsáveis por 12% do faturamento total do setor catarinense em 2022, que somou R$ 20,1 bilhões, segundo a pesquisa Produção Agrícola Municipal (PAM) divulgada pelo IBGE.

1° Campos Novos

2° Aberlado Luz

E 3º: São Joaquim

São Joaquim ocupou a terceira posição no ranking é o maior produtor de maçã do Brasil, título que fez a cidade da Serra Catarinense aparecer em terceito lugar no ranking da produção agrícola em Santa Catarina. Em 2022, dos R$ 679,1 milhões de faturamento do setor, R$ 646,8 milhões vieram da produção de maçã.

Cidades de SC líderes do agronegócio

2022: Campos Novos

2021: Campos Novos

2020: Abelardo Luz

2019: São Joaquim

2018: Abelardo Luz

2017: São Joaquim

2016: São Joaquim

2015: Campos Novos