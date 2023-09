Acidente de trânsito é registrado após forte neblina na Serra do Rio do Rastro já tarde desta terça-feira, 19

Ainda não há informações sobre feridos na ocorrência. O Trânsito flui normalmente no local de acordo com a PMRv

Um acidente foi registrado no início da tarde desta terça-feira, 19, na Serra do Rio do Rastro, em Lauro Müller.

Na imagem, é possível ver um Ford Ka vermelho com a frente danificada e também uma neblina densa no local.

A Polícia Militar Rodoviária (PMRv) segue auxiliando na ocorrência, mas de acordo com os policiais, não há interdições no trânsito. Ainda não há informações sobre feridos na ocorrência.