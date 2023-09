Cabanha Caiapiá realiza o seu 2º Leilão de Devon, Aberdeen, Braford e Guzerá em São Joaquim nesta quinta-feira, 21 Setembro

A Cidade de São Joaquim sediará na data de quinta-feira, 21 de Setembro, durante a feir de novilho/Novilha e gado geral o 2° Leilão da Fazenda e Cabanha Caiapiá, a partir das 18:30h de forma híbrida e com transmissão ao vivo, na internet, pelo canal do Youtube @camargoagronegócios diretamente do Parque Nacional da Maçã.

O leilão trará animais das raças Devon, Aberdeen, Braford e Guzerá, todos com uma excelente genética e aclimatados nos campos de altitude da Serra Catarinense.

Este é o segundo Leilão da Cabanha Caiapiá onde serão ofertados muitos animais entre eles, gado com cruzamento industrial, animais de elite selecionados, touros e vacas PO (puro de origem) Devon, Guzerá, Braford e Aberdeen Angus.

O proprietário da Caiapiá, Jeferson Oliveira, está bastante otimista, especialmente pelos resultados obtidos com a primeira edição do leilão e outros remates que já participou. “São animais jovens, com menos de dois anos e somente um está prestes a completar três anos. Selecionamos exemplares de alta genética, descendentes de expoentes da raça como Omega, Benedictus Robusto, Garupa 7090 e o São Valentim Coringa 1468”, ressalta Oliveira. O pecuarista iniciou as atividades de gado de corte com a raça Devon em 2004 e é reconhecido em toda a Serra Catarinense pela qualidade do seu plantel.

“O comprador que adquirir os animais, durante o leilão, tanto os animais puros quanto os cruzados, estarão bem servidos, pois são animais de alta genética e descendentes de campeões em Palermo na Argentina, finalistas da Expointer e campeões de vários concursos de raça. Uma linhagem destacável e o comprador que adquirir esses animais no leilão estará muito bem servido justamente com essa genética superior.” Destaca Jefferson Oliveira da Cabanha Caipaiá.

