Caiapiá oferta reprodutores e fêmeas Devon em leilão nesta quinta-feira, dia 21 em São Joaquim

O segundo Leilão da Fazenda e Cabanha Caiapiá, de São Joaquim, coloca em pista nesta quinta-feira, 21 de setembro, seis touros Devon de genética reconhecida e nove vacas, prenhas ou com cria ao pé, além de exemplares de outras raças. O remate, presencial e com transmissão pela internet, será a partir das 18:30, direto do Parque Nacional da Maçã, durante a 33ª edição da já tradicional Feira da Novilha e Gado Geral.

O proprietário da Caiapiá, Jeferson Oliveira, está bastante otimista, especialmente pelos resultados obtidos com a primeira edição do leilão e outros remates que já participou. “São animais jovens, com menos de dois anos e somente um está prestes a completar três anos. Selecionamos exemplares de alta genética, descendentes de expoentes da raça como Omega, Benedictus Robusto, Garupa 7090 e o São Valentim Coringa 1468”, ressalta Oliveira. O pecuarista iniciou as atividades de gado de corte com a raça Devon em 2004 e é reconhecido em toda a Serra Catarinense pela qualidade do seu plantel.

Veja o catálogo:

File name : Catalogo-2o-Leilao-Caiapia_compressed-1.pdf View Fullscreen

Com Delamar Macedo no martelo, o leilão estará a cargo da Camargo Agronegócios. Os compradores de animais puros, que também adquirirem animais cruzados, têm frete carona para todo estado de Santa Catarina. O remate é fruto de parceria com o Sindicato Rural de São Joaquim