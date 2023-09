“CTG Minuano Catarinense celebra o Dia do Gaúcho com uma programação especial”

Nesta quarta–feira 20 setembro é o Dia do Gaúcho que (Celebra a identidade, tradição e amor pela cultura gaúcha direto do berço da Revolução Farroupilha) e o CTG Minuano Catarinense de São Joaquim, estará evidenciando à tradição e amor pela cultura gaúcha, em um evento enraizado na cultura gaúcha e no tradicionalismo. haverá desfile com a Chama às 18 horas pelo centro de São Joaquim, seguindo até o CTG Minuano Catarinense onde será servido um carreteiro aos participantes.

E no dia 30 de setembro haverá a 1° Noite Farroupilha com apresentações artistas locais e convidados, e show com Paulinho Guazelli, Fábio Antunes e grupo. A partir das 19:30. Garanta seu ingresso!