Garçom Haitiano é Vítima de furto em São Joaquim e Precisa de Ajuda da Comunidade

É com grande tristeza que compartilhamos a notícia de que o simpático e dedicado garçom haitiano, Richman Parfati, que desempenha um papel importante nas Churrascaria Schlichting e Pizzaria Água na Boca em São Joaquim, foi vítima da ação de ladrões em sua própria casa na manhã desta terça-feira, 19 de setembro no Bairro Bela Vista.

Os criminosos invadiram sua residência e levaram diversos pertences, incluindo uma televisão, roupas para adultos e crianças, calçados e até mesmo seus documentos e passaporte. Richman é um estrangeiro que trabalha arduamente para sustentar sua família, incluindo uma criança pequena, e esta ação criminosa teve um impacto significativo em sua vida.

Neste momento difícil, ele precisa da solidariedade e apoio da comunidade de São Joaquim. Se alguém tiver qualquer informação que possa ajudar a recuperar seus pertences roubados ou souber de algo relacionado a esse incidente, pedimos que entre em contato com as autoridades locais. Além disso, para aqueles que desejam contribuir de forma direta, você pode auxiliar com uma ajuda em dinheiro via Pix para o número de celular: 49991855401.

Cada gesto de ajuda e apoio fará a diferença na vida de Richman e de sua família. Vamos nos unir como comunidade para ajudar alguém que sempre nos serviu com simpatia e dedicação.

Pix para o número de celular (Richman Parfati): 49991855401