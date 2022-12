Educandário Santa Isabel mostrou o encanto do “O Mágico de Oz” em seu Festival de Valores 2022

O Educandário Santa Isabel realizou na noite deste último sábado (03), no Centro de Eventos Newton Stélio Fontanela, o seu XXIII Festival de Valores, tematizado no fantástico conto musical O Mágico de Oz estrelado por Valentina Santos Vieira e um talentoso e performático elenco.

A apresentação começa contando a narrativa da história de jovem Dorothy, em um enredo musical, onde ela é levada por um furacão até a terra mágica de Oz. Ela procura a cidade de Esmeralda para encontrar o Mago Oz e no caminho encontram um Espantalho, que precisa de um cérebro, um Homem de Lata sem um coração e um Leão Covarde enquanto é assombrada pela Bruxa Malvada do Oeste.

Veja as imagens do festival de Valores 2022 do Educandário Santa Isabel por foto Argus: