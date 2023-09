Casa do Vinho: Sugestão de Vinhos perfeitos para brindar nesta primavera

Rótulos para você brindar a chegada da nova estação!

Chegou a primavera, a transição do inverno para o verão! e as cores e sabores da estação mais florida do ano combinam com vinhos rosés, vinhos brancos e espumantes, mas o vinho tinto também cai bem.

Os vinhos rosés e branco são uma das principais indicações para a época, pelo frescor e pela versatilidade. Os aromas frutados e a acidez mais equilibrada dos rosados também são a cara da primavera.

Embora muita gente pense que não, os tintos também têm seu espaço na primavera, onde a experiência sensorial também e ainda mais marcante durante a estação.

Abaixo, confira algumas sugestões de rótulos da Serra Catarinense para você degustar nessa estação para serem apreciados na primavera. São opções para agradar a todos os tipos de paladar!

Vinho Villaggio Conti – Branco Seco – Vermentino – 750 ml.



VInho Hiragami – Torii – Branco Seco – Sauvignon Blanc – 750 ml.



Vinho Villa Francioni – Joaquim – Rosé Seco – Cabernet Sauvignon e Merlot – 750 ml.



Vinho Quinta da Neve – Rosa da Neve – Rosé Seco – Cabernet Sauvignon, Merlot e Sangiovese – 750 ml.

Faça uma visita à casa do vinho ou adquira seu rótulo pelo nosso site www.casadovinho.net

🍷 São Joaquim: 📱(49) 9 9119-5518 (WhatsApp) / (49) 3233-0336 / (49) 3233-0824

🍷 Lages: 📱(49) 3229-0903 / (49) 99191-0905

🍷 Urubici: 📱(49) 3278-4718 / (49) 99190-0824