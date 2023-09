MPSC realizará audiência pública para debater impacto do plantio de pinus no turismo em São Joaquim

Inquérito civil apontou que parte dos investimentos pode afetar o turismo, pois acabaria com o acesso a uma área muito utilizada para registros fotográficos, especialmente nas épocas de frio. Audiência pública acontecerá no dia 4 de outubro, às 10h, no fórum de São Joaquim. Todos os presentes terão a oportunidade de manifestar suas opiniões.

No dia 4 de outubro, o Ministério Público de Santa Catarina (MPSC) realizará uma audiência pública para que a população de São Joaquim possa debater os impactos da implantação de uma floresta de pinus pela empresa Klabin S/A em uma área considerada fundamental para o turismo. O evento acontecerá no fórum, às 10 horas.

Um inquérito civil instaurado pela 1ª Promotoria de Justiça da comarca aponta que o investimento acabaria com o acesso a um local muito utilizado para registros fotográficos. A área fica a três quilômetros do Centro e dá uma ampla visão ao chamado “Vale do Caminhos da Neve”, recebendo um grande número de visitantes, especialmente nas épocas de frio intenso, quando a paisagem é coberta por neve e geada.

A Promotora de Justiça Daianny Cristine Silva Azevedo Pereira entende que o tema precisa ser amplamente debatido. “Esse assunto interessa diretamente aos moradores de São Joaquim, pois envolve vários aspectos que impactam diretamente o município e, consequentemente, a vida de cada um, por isso a participação é tão importante”, diz.

A audiência pública será aberta à comunidade e terá a participação de políticos, executivos da Klabin S/A, representantes de entidades classistas, policiais ambientais e membros do Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina (IMA). Todos terão a oportunidade de manifestar suas opiniões.

O que: Audiência pública para debater impactos da implantação de floresta de pinus em área considerada fundamental para o turismo

Quando: Dia 4 de outubro de 2023, às 10h

Onde: Fórum de São Joaquim

INQUÉRITO CIVIL N. 06/2023.00001710-0

