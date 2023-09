Gustavo, seminarista e filho da Paróquia São Joaquim, recebe o ministério do Acolitato

Em um momento de profunda gratidão, testemunhamos o chamado e a dedicação do Gustavo, nosso amado seminarista e filho da Paróquia São Joaquim, que hoje recebeu o ministério do Acolito. Foi uma jornada marcada pela oração, estudo e serviço, e agora ele está pronto para assumir este importante papel em nossa Diocese.

A Santa Missa que celebrou esse momento especial foi presidida por nosso Bispo Diocesano, Dom Guilherme, que abençoou e encorajou Gustavo em sua jornada de fé. Acolitar é um chamado para servir o altar do Senhor, um ato de amor e comprometimento com a Igreja.

Em comunidade, com os irmãos leigos, lideranças, pastorais, vocacionados, Religiosas, Presbíteros vivemos essa experiência com o nosso irmão Gustavo. Que ele continue a crescer em sua fé, aprofundando sua conexão com Deus, e que seu serviço inspire a todos nós a sermos verdadeiros servos de Cristo em nossa comunidade. Unidos em oração, celebramos este marco significativo em sua vida e ministério.

Por Hueliton Mendonça