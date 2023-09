MAÇÃ/CEPEA: Mesmo em fim de mês, comércio está bom, sobretudo para gala

Nesta semana (18 a 22/09), a demanda por maçãs foi aquecida, mesmo com a aproximação do fim de mês. Isso porque a oferta controlada dos estoques evitou problemas de comercialização. De acordo com agentes consultados pelo Hortifruti/Cepea, a gala teve uma saída maior em comparação à fuji, devido à maior aceitação da variedade pelos consumidores, principalmente por calibres maiores.

O preço médio da gala 110 Cat 1 se estabilizou em R$ 115,71/cx de 18 kg na média das regiões classificadoras. Para as próximas semanas, algumas classificadoras já estão prevendo o esgotamento de seus estoques, o que continuará a manter, pelo menos, os preços firmes, dependendo da receptividade do mercado.

