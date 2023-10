Autoridades de São Joaquim se preparam para fortes chuvas previstas no fim de semana

Na tarde desta quinta-feira, a Defesa Civil de São Joaquim convocou uma reunião de emergência com o intuito de se preparar para as fortes chuvas previstas para o final de semana. O encontro contou com a participação de diversos órgãos e entidades, visando coordenar esforços para garantir a segurança e assistência à população em caso de necessidade.

A reunião reuniu membros da Defesa Civil Municipal, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Imprensa local, Jeep Clube São Joaquim, CASAN (Companhia Catarinense de Águas e Saneamento), e representantes da Prefeitura de São Joaquim. Durante o encontro, foram debatidos estratégias e planos de ação para enfrentar a severidade das condições climáticas previstas.

Dentre as medidas definidas durante a reunião, destacam-se:

Lonas de Emergência: A Defesa Civil já preparou lonas para serem utilizadas em caso de destelhamentos, visando minimizar os danos causados pelas fortes chuvas e ventos.

Acolhimento: O ginásio de esportes da cidade estará disponível para o acolhimento de pessoas em situação de emergência. Essa medida visa garantir abrigo seguro para aqueles que possam ser afetados pelo mau tempo.

Assistência Social: A Assistência Social estará em operação durante o final de semana, oferecendo suporte e assistência às pessoas afetadas. Um centro de comando será montado no prédio da secretaria para coordenar os esforços de ajuda.

De acordo com as autoridades presentes na reunião, mais informações serão divulgadas nos próximos dias para informar a população sobre medidas de precaução e assistência durante o período de fortes chuvas. A colaboração entre as diferentes entidades e a prontidão para atender às necessidades da comunidade são prioridades neste momento de preparação para o evento climático adverso.

As autoridades pedem à população que fique atenta às atualizações e recomendações que serão fornecidas pelos canais oficiais e que siga as orientações de segurança durante o período de chuvas intensas. A união de esforços e o planejamento prévio são fundamentais para enfrentar situações de emergência com eficácia e proteger a vida e o patrimônio da comunidade local.