Cabanha Caiapiá de São Joaquim é a Grande Campeã Devon da Expolages

Melhor macho é de critório gaúcho, prêmios rústicos foram para São José do Cerrito e Fraiburgo

Os Grandes Campeões da raça Devon foram conhecidos nesta quinta-feira (5/10), primeiro dia da ExpoLages 2023, que acontece no Parque Conta Dinheiro, em Lages, até o próximo domingo. Os animais foram avaliados pelo médico veterinário Adevolmir Lima da Silva.

Entre as fêmeas de argola, O título de Grande Campeã da raça foi para Caterine 164 GA 688 do Caiapiá, box 115, da Cabanha Caiapiá, de São Joaquim (SC), propriedade de Jeferson Oliveira. “É uma novilha perfeita”, resumiu o criador. O animal levou, ainda, o título de Campeã Terneira até 14 meses.

A Cabanha Santa Lúcia, de André d Rocha (RS) também foi premiada com a vaca do box 116, Rotokawa da Santa Lúcia, que ficou com o título de Reservada de Grande Campeã.

Entre os machos, o Grande Campeão foi o touro Bombinha 2449 B 631 de Santa Lúcia, box 108, da Cabanha Santa Lúcia, de André da Rocha (RS). A conquista marca a primeira participação de uma cabanha gaúcha de Devon na feira, desde que o Rio Grande do Sul conquistou o status de zona livre de aftosa sem vacinação, em maio de 2021. “Ele é filho do Campeão dois anos e campeão Chiripá da última Expointer, em Esteio (RS), e a avó paterna foi a Grande Campeã do evento, em 2015”, relatou Gilson Barreto Hoffmann. O pecuarista contou, ainda, que foi a primeira participação do exemplar em uma exposição.

A Fazenda Sonho e Realidade, de Wanderley Berté, de Água Doce (SC), recebeu o prêmio de Reservado de Grande Campeão pelo animal Sonho e Realidade 175 Handu, do box 111.

Julgamento de Rústicos

No julgamento de rústicos, o título de grande campeão foi para o touro J100 Palmeira 1902 Effingham da Colina, box 273, da Cabanha Colina, de Cacio do Nascimento Moraes, de São José do Cerrito. “Esse touro chama muito a atenção pela cobertura muscular, abertura de costela e virilha baixa. Ele é criado a pasto e tem todas as avaliações de sobreano positivas, com índice final de 22%”, afirmou.

O Reservado de Grande Campeão ficou com IA Lindo da Gralha Azul A177, box 270, da Cabanha Gralha Azul, de Antonio Marcos Passarin.

Entre as fêmeas, a grande campeã foi Luneta da Gralha Azul 176, box 286, da Cabanha Gralha Azul, de Antonio Marcos Passarin, de Fraiburgo (SC). A vaquilhona está prenha de Garupá 7090, um expoente da raça Devon, e é filha do grande campeão ExpoCampos 2022, Ídolo da Gralha Azul.

O prêmio Reservada de Grande Campeã foi para Cometta 2204 box 285, da Cabanha Vô Dorinho, de Alfredo Wagner, propriedade de Edson Luiz May.

“Foi muito gratificante pisar em pista para julgar a raça Devon, fiquei lisonjeado com o convite e, de certa forma, emocionado”, agradeceu o médico veterinário Adevolmir Lima da Silva, que recordou um dos ensinamentos recebidos no início da carreira. “Eu nunca vou esquecer as palavras do doutor Macedo, ele sempre perguntava ‘onde pastam as vacas Devon na Cabanha Azul? Sempre nos campos mais difíceis, comprovando uma das características da raça, que é a rusticidade. É a mais rústica das raças britânicas e ele sempre enaltecia essa característica”, contou, referindo-se ao pecuarista João Vieira de Macedo Neto.

Istélio José Souto–Maior Camargo, presidente do Núcleo Catarinense de Criadores de Devon de Lages, afirma que “o dia foi movimentado e produtivo, o que vimos em pista é resultado do trabalho e dedicação dos criadores. O Devon esteve muito bem representado e o jurado fez bem a sua avaliado”. O dia encerrou com a realização do primeiro leilão da feira, com a oferta de exemplares rústicos e de argola PO. A média dos machos ficou em R$ 11.135 e das fêmeas R$ 8.350.

Exposição Nacional Devon – Durante o remate, a vice-presidente da Associação Brasileira de Criadores de Devon e Bravon (ABCDB), Simone Bianchini, revelou que a participação da raça no evento será ampliada no próximo ano. “Lages vai reunir criadores e animais de todo o país, com a exposição nacional da raça Devon durante a ExpoLages 2024, em uma promoção da ABCDB com apoio do Núcleo Catarinense de Criadores, de Lages. Será mais uma forma de reforçar a nossa presença e parceria com a maior feira agropecuária de Santa Catarina e confirmar a força da raça nas diferentes regiões do estado”. Simone também comunicou que a leiloeira Camargo Agronegócios foi convidada para realizar o Top Devon Brasil 2024, em Esteio, no Rio Grande do Sul, durante a realização da 47ª Expointer, o que foi prontamente aceito.

