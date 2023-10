Prefeito de São Joaquim e Defesa Civil Realizam Sobrevoo para Avaliar Deslizamentos em Luizinho e Invernadinha

Na manhã de quarta-feira, 11 de outubro, o prefeito de São Joaquim, Giovani Nunes, acompanhado por engenheiros da Defesa Civil, realizou um sobrevoo crucial sobre as áreas de Luizinho e Invernadinha. Utilizando o helicóptero Águia 04, a equipe sobrevoou a região com o objetivo de delimitar as áreas afetadas por deslizamentos, que ameaçam a segurança da população local.

Cerca de uma dezena de famílias encontra-se isolada do restante do município devido a interrupções na SJ-050, que também conecta São Joaquim ao município de São José dos Ausentes. As condições climáticas adversas resultaram em seis interrupções na estrada, com dois deles caracterizados como grandes deslizamentos e pelo menos dois Debris Flows, que são deslizamentos de grande proporção.

A Prefeitura de São Joaquim está empenhada em utilizar máquinas para abrir caminhos alternativos e alcançar a área afetada. No entanto, as previsões de mais chuvas dificultam ainda mais esses esforços. A prioridade é dar suporte às famílias isoladas e garantir sua segurança. O helicóptero Águia 04 está à disposição para operações de resgate, e a prefeitura está empenhada em fornecer todo o suporte necessário.

O prefeito Giovani Nunes declarou: “Podem contar com a prefeitura de São Joaquim para superar essa situação difícil. Nossa prioridade é a segurança e o bem-estar de nossos cidadãos, e estamos fazendo tudo o que está ao nosso alcance para garantir que essas famílias isoladas recebam a assistência de que precisam.” A comunidade local está unida para enfrentar os desafios e superar essa crise com determinação e solidariedade.