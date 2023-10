Policiais da operação integrada “Santa Catarina, Presente!” visitam escolas para reforçar protocolo de segurança  

As forças de segurança de Santa Catarina estão realizando nesta terça-feira (10) e quarta-feira (11) um exercício integrado dentro do Programa Escola Segura. Entre 7h e 18h, durante os dois dias, equipes da

Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiro Militar e Polícia Científica irão visitar as escolas para conversar com diretores, professores e alunos para reforçar e relembrar os protocolos de segurança. Neste primeiro dia da operação Santa Catarina, Presente! as forças de segurança já passaram por 1.108 escolas catarinenses, envolvendo cerca de 380 mil alunos.

O objetivo da operação é aprimorar, cada vez mais, o bem-estar e a segurança da comunidade escolar. Além de visitar as instituições também serão feitas atividades no entorno das escolas, além das rondas

escolares que já são feitas normalmente pela Polícia Militar. Enquanto os policiais atuam na ponta, foi instalado um gabinete de crise, na Diretoria de Inteligência da PCSC para coordenar as ações.

Para o delegado Ulisses Gabriel o exercício integrado é uma oportunidade para aprimorar a segurança nas escolas. “Essa semana nós decidimos realizar uma atividade com intuito de intensificar os trabalhos nas escolas diante de circunstâncias que envolvem uma reiterada atuação em parceria com a Secretaria de Educação. Nós estamos passando por um evento climático, em que as forças de segurança estão atuando e nós estamos fazendo um teste para verificar o quão forte é a nossa segurança pública”, disse.

Outro ponto importante que precisa ser destacado é que a ação Santa Catarina, Presente! ocorre no mesmo período em que o estado atravessa um evento climático. “Mesmo com o efetivo das forças de segurança empregado nessa questão climática, nós decidimos fazer esse exercício com intuito de colocar policiais civis, militares, Bombeiros e Polícia Científica atuando nas escolas, buscando o estreitamento de relações com a comunidade escolar, que já vem acontecendo, e manter nosso efetivo treinado para

enfrentar qualquer situação que envolva risco à comunidade escolar.”

A Perita-geral da Polícia Científica, Andressa Boer Fronza, disse que a PCI estará cada vez mais próxima da comunidade escolar. “Nesta semana, também próximo ao Dia da Criança, nós assistimos todas as instituições de segurança pública de Santa Catarina realizando um exercício integrado, estando

presentes na vida da comunidade escolar, relembrando os procedimentos de segurança, fazendo ações pontuais. Todos juntos para proteger e cuidar das nossas crianças”, destacou.

O Secretário da Segurança Pública, Paulo Cezar Ramos de Oliveira, enfatizou a importância do trabalho conjunto das forças de segurança. “Nossas instituições trabalham para fazer uma segurança pública cada vez mais abrangente e eficaz”, assinalou.

ASCOM | PCSC

Assessoria de imprensa da Polícia Civil de Santa Catarina