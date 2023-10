Trecho da Serrinha na SC-114 em São Joaquim será interditada à meia noite

Após mais uma visita técnica na noite desta quarta-feira (11), as autoridades responsáveis decidiram pelo fechamento da SC-114 na Serrinha em São Joaquim. O trânsito segue no modo siga e pare até a meia noite.

Devido a quantidade de chuvas prevista para a madrugada o trecho será fechado até nova avaliação no dia seguinte. De acordo com o Climaterra (Ronaldo Coutinho), nas últimas horas já choveu 26mm e tem previsão para chover muito mais durante a madrugada.

O Prefeito Giovani Nunes e o Coordenador da Defesa Civil Municipal, Cesário Flores estiveram no local e em comum acordo com a secretaria de estado infraestrutura Polícia Rodoviária Estadual PMRV e Coordenador Regional de Infraestrutura no Planalto Catarinense, José Ricardo Costa, decidiram pelo fechamento do trecho.