Presidente da Villa Francioni se encontra na Itália com o Papa dos Barolos, referência mundial de vinhos

Um encontro nobre e muito importante para os vinhos de Altitude da Serra Catarinense aconteceu nesta quinta-feira (12), na Itália. A presidente do conselho administrativo da Villa Francioni Daniela Freitas visitou Angelo Gaja em sua vinícola Gaja em Barbaresco, Piemonte, na Itália, oportunidade em que o presenteou com um exemplar do vinho da Villa Francioni recém lançado com uva Nebbiolo, o Agripina. Angelo Gaja é considerado o Papa dos Barolos, principal vinho elaborado com esse tipo de uva.

Lançado no início de setembro, Agripina foi elaborado a partir de um cuvée (mistura) das safras 2012, 2015, 2017 e 2018 da uva Nebbiolo, casta icônica na Itália, mas com a tipicidade do terroir da Serra Catarinense. O vinho é uma homenagem à mãe do fundador da Villa Francioni, Dilor Freitas.

“Esse é mais um sonho que se realiza”, afirma Daniela, sobre o encontro com Angelo Gaja, que rendeu uma longa conversa sobre a mudança climática, comportamento dos consumidores, feiras de vinhos e dicas valiosas sobre o plantio da uva Nebbiolo. “Foi um momento muito especial e de muito aprendizado também”, completou a presidente.

SOBRE ANGELO GAJA

É um renomado produtor de vinho italiano, nascido em 1940 em uma família de viticultores no norte da Itália, na região de Piemonte. Ele é reconhecido mundialmente por suas contribuições para a indústria do vinho italiano, em particular pela forma como modernizou a produção de vinho na região de Barbaresco e Barolo, famosa por seus vinhos tintos de alta qualidade.

Gaja introduziu várias inovações e técnicas modernas na vinificação, que foram amplamente adotadas por outros produtores na Itália e em todo o mundo. Ele também defende a produção de vinhos de alta qualidade e de vinhedos bem cuidados, o que ajuda a elevar o prestígio dos vinhos italianos no cenário internacional. Sua visão e habilidades técnicas o transformaram em uma figura influente e respeitada na indústria vinícola.

Fotos: Divulgação Villa Francioni