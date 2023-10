Outubro terá mais um eclipse; Saiba quando

Após a ocorrência de um eclipse solar visível em todo o Brasil, o mês de outubro reserva mais um fenômeno astronômico: um eclipse lunar parcial programado para o próximo dia 28.

No Brasil, a maior parte do eclipse será visível somente durante a fase penumbral, o que significa que as mudanças na coloração da lua serão pouco perceptíveis a olho nu. Em algumas áreas do Nordeste, o fenômeno poderá ser observado em forma parcial.

“Quando a Lua entra na penumbra, temos o eclipse penumbral e quando entra na umbra temos o parcial. Quando a Lua está totalmente dentro da umbra temos o eclipse total. Todo eclipse total passa pelas fases penumbral e parcial, tanto antes quanto depois da fase total”, explica a astrônoma do Observatório Nacional Josina Nascimento.

Segundo informações do portal Time and Date, o evento poderá ser visto, pelo menos em parte, na Europa, Ásia, Austrália, África, América do Norte, grande parte da América do Sul, Pacífico, Atlântico, Oceano Índico, Ártico, Antártica.

A umbra e a penumbra são duas regiões da sombra da Terra, sendo a primeira totalmente privada de iluminação solar, enquanto a segunda recebe uma parcela de raios solares, conforme explicado pelo Observatório Astronômico da Universidade Federal de Santa Catarina.

O que é um eclipse lunar parcial?

Mas afinal, o que é um eclipse lunar parcial? Esse tipo de eclipse ocorre quando a Lua está na fase Cheia, e a Terra se posiciona entre a Lua e o Sol. No entanto, devido à sua natureza parcial, os três corpos celestes não se alinham perfeitamente.

É importante ressaltar que nem todas as noites de Lua Cheia resultam em eclipses, devido à inclinação da órbita lunar em torno da Terra.

Os estágios do eclipse lunar parcial ocorrem da seguinte maneira, de acordo com informações do Time and Date:

Início do eclipse penumbral.

Início do eclipse parcial.

Eclipse máximo.

Fim do eclipse parcial.

Fim do eclipse penumbral.

O eclipse lunar parcial atinge seu estágio máximo quando a umbra da Terra cobre a maior parte da Lua. No caso do evento em 28 de outubro, aproximadamente 6% da superfície lunar será coberta pela umbra.

No total, o fenômeno terá uma duração de 4 horas e 25 minutos.

*Com informações da CNN Brasil.