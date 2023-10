Dia D da Campanha de Multivacinação para crianças e adolescentes é neste sábado, 21

O Dia D da Campanha de Multivacinação em Santa Catarina, sábado no qual os postos de saúde ficam abertos durante todo o dia para vacinação, é no próximo dia 21. Nesta data, as equipes de imunização dos municípios catarinenses estarão preparadas para atualizar a caderneta de vacinação de crianças e adolescentes menores de 15 anos.

A gerente de doenças infecciosas agudas e imunização da Diretoria de Vigilância Epidemiológica (DIVE), Arieli Schiessl Fialho, lembra que o dia D é uma excelente oportunidade para que pais e responsáveis, que não têm disponibilidade durante a semana, levem os filhos para vacinar. “A proposta do dia D é justamente essa. Uma data, fora do horário comercial, para que todos possam ter acesso à vacinação. Então, a gente pede que os pais aproveitem essa chance para atualizar a caderneta de vacinação dos filhos”, destaca a gerente.

Assim como na Campanha, durante o dia D estarão sendo oferecidas todas as vacinas que fazem parte do Calendário Nacional de Vacinação da criança e do adolescente, assim como as vacinas de Campanha, como a Covid-19. São 18 imunizantes que protegem contra mais de 20 doenças.

O diretor da DIVE, João Augusto Brancher Fuck, ressalta a importância da vacinação. “Só com altas coberturas vacinais conseguimos evitar o ressurgimento de doenças que já não fazem mais parte do nosso dia a dia, como a poliomielite, por exemplo”. Ele esclarece ainda que o Programa Nacional de Imunizações oferece doses para todas as faixas etárias, de forma gratuita. “Pais, avós, tios, todos podem aproveitar a Campanha, o dia D, para atualizar também a sua caderneta de vacinação, independentemente da idade”, finaliza o diretor.

A Secretaria de Estado da Saúde reforça que as estratégias de vacinação podem variar de um município para outro. Sendo assim, é importante que a população se informe sobre locais e horários de vacinação com a secretaria de saúde de cada cidade.

