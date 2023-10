Estrada do Bentinho está recebendo reparos após longos períodos chuvosos e aprovação da empresa responsável

Após um longo período chuvoso que feriu estradas do estado de Santa Catarina, a cidade de São Joaquim viu-se diante de desafios significativos em relação à manutenção de suas vias. Uma das estradas mais afetadas, a SJM 270, conhecida como Estrada do Bentinho, agora requer intervenções urgentes para restabelecer sua trafegabilidade.



A prefeitura de São Joaquim, em parceria com a empresa Planaterra Terraplanagem e Pavimentação LTDA, havia iniciado o processo de pavimentação da SJM 270 de acordo com o contrato nº 51/2022. No entanto, a obra foi interrompida o que levou a restrições substanciais da via, tornando-a quase intransitável. O município de São Joaquim está apto a receber os recursos e aguarda a liberação do Governo do Estado para finalização do asfalto.

A responsabilidade pela supervisão e fiscalização da obra é da empresa Engemetria Projetos e Licenciamento, que agora terá que monitorar de perto os reparos na estrada, garantindo que os trabalhos sejam realizados de acordo com as especificações.

A importância da manutenção da estrada SJM 270 vai muito além das questões técnicas. São Joaquim é uma cidade cuja economia é fortemente baseada na fruticultura e na pecuária, atividades que predominam nas propriedades rurais do município. Para escoar suas safras e produtos, os agricultores e pecuaristas dependem das estradas rurais que ligam o interior ao perímetro urbano. A liberdade da SJM 270 ameaça essas atividades cruciais.

Além disso, a mobilidade da população local também está comprometida devido ao estado precário da estrada. Moradores do interior dependem da SJM 270 para se deslocarem até a cidade, acessando serviços essenciais, como saúde, educação e trabalho. A falta de manutenção adequada coloca em risco a segurança e a qualidade de vida dos habitantes locais.

Nesse contexto, é fundamental que as autoridades estaduais e municipais se unam para resolver a situação emergencial do SJM 270 e garantir o pleno funcionamento dessa via vital. O futuro da economia local e o bem-estar da população de São Joaquim estão em jogo, e as ações imediatas são permitidas para reverter a situação e garantir um desenvolvimento sustentável na região.