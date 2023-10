Comunidade de São Francisco Xavier reativa Conselho Comunitário para fortalecer o desenvolvimento rural

A comunidade de São Francisco Xavier, localizada em São Joaquim, celebra um importante marco em seu compromisso com o desenvolvimento rural. Após um período de inatividade que durou desde 2013, o Conselho Comunitário local foi reativado, consolidando-se como parte integrante do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural.



A reativação deste conselho representa um passo significativo para a comunidade, uma vez que facilita a distribuição de implementos agrícolas de uso comunitário na localidade. Isso proporciona às famílias agricultores acesso às políticas públicas e ferramentas essenciais para fortalecer suas atividades agrícolas, promovendo o crescimento econômico e o bem-estar na região.

No Município de São Joaquim, a maioria dos Conselhos Comunitários já disponibiliza implementos que desempenham um papel fundamental no desenvolvimento das áreas rurais. Esses materiais, em grande parte, contribuem para a melhoria dos serviços prestados nas zonas rurais do município, promovendo a sustentabilidade agrícola e o fortalecimento das comunidades.

Essa ação é um testemunho da resiliência e determinação da comunidade de São Francisco Xavier em sua busca por um futuro mais próspero e sustentável, fortalecendo as bases do desenvolvimento rural no município de São Joaquim.