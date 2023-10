Chuva de meteoros Oriônidas permitirá visualizar fragmentos do cometa Halley neste final de semana; entenda

O céu do Ceará deve se iluminar, na noite deste sábado (21), durante a chuva de meteoros Oriônidas, originada por fragmentos do cometa Halley. A previsão é de que o fenômeno comece a ter boa visibilidade a partir das 22h.

A chuva de meteoros Orionidas, também conhecida como Orionids, tem seu pico neste fim de semana. Apesar de o fenômeno acontecer todos os anos, em meados de outubro e novembro, é fácil se encantar pelos riscos no céu.

Essa chuva tem origem nos fragmentos deixados pelo cometa Halley em sua órbita. Isto é, quando a Terra passa pela órbita do cometa, as partículas de poeira e detritos deixados por ele entram na atmosfera terrestre em alta velocidade. Assim, essas partículas de poeira são queimadas, criando os riscos luminosos no céu noturno que chamamos de meteoros.

Como o nome sugere, a Orionidas recebe esse nome porque parece que os meteoros se originam na constelação de Orion (o Caçador).

Se você quer observar a chuva de meteoros Orionidas, a sugestão é olhar para o leste a partir das 2h até o nascer do Sol. A previsão máxima de meteoros por hora é de 25.