21 outubro é celebrado o Dia Internacional da Maçã

Neste sábado, 21 de outubro, comemora-se o Dia da Maçã. Esta fruta tem uma demanda garantida no Brasil, com o estado catarinense assumindo a posição de principal produtor do país. A cidade de São Joaquim, conhecida como a capital nacional da maçã, se destaca neste dia especial, uma vez que sua economia gira em torno dessa fruta suculenta, que desempenha um papel fundamental na vida da comunidade local, demonstrando a qualidade da produção realizada na região.

Santa Catarina se estabeleceu como líder na produção de maçãs no Brasil, graças às suas condições climáticas favoráveis e ao empenho de agricultores dedicados. A maçã catarinense é amplamente reconhecida por sua qualidade e sabor excepcionais, conquistando consumidores não apenas em todo o país, mas também em mercados internacionais.

O município de São Joaquim, que está situado na Serra Catarinense, se orgulha de ser a referência quando se trata de maçãs. O Dia da Maçã é uma oportunidade para a cidade demonstrar sua paixão e devoção a essa fruta que desempenha um papel crucial na economia local. Além de ser um símbolo de São Joaquim, a maçã também é um fator-chave para a prosperidade da cidade e de suas comunidades vizinhas.

Uma fruta apreciada no mundo inteiro e que também tem demanda garantida no Brasil, com abastecimento oriundo de plantio principalmente na região de São Joaquim, onde se destaca com a Maçã Fuji. A maçã Fuji produzida na região de São Joaquim destaca-se por suas características únicas de cor, formato e sabor, entre outras. Por isso, ela foi objeto de pedido de IG. A elevada altitude da região delimitada pela IG (acima de 1100 metros) é fator determinante para essas diferenciações.

Além de seu significado econômico, o Dia da Maçã também destaca a importância da agricultura local e do compromisso dos agricultores com a qualidade e sustentabilidade. A maçã não é apenas uma fruta saborosa, mas também uma representação viva do trabalho árduo e da dedicação dos catarinenses na produção de alimentos de alta qualidade. A maçã também tem seu Dia Internacional, 21 de outubro. O motivo da homenagem é a importância da fruta para a saúde. Segundo especialistas, a maçã possui uma substância chamada “pectina”, que ajuda no controle da glicose e do colesterol.

Produtores estão na expectativa de agregar valor à produção após a IG

A fruta é fonte de vitaminas A e C, cálcio, ferro, potássio, fósforo, sódio, magnésio e enxofre, além de fazer bem para o pulmão, o estômago e o intestino. Antigamente, a maior parte da maçã consumida no Brasil precisava ser importada, mas essa situação mudou: hoje, 90% das maçãs consumidas pelos brasileiros são de produção nacional.

A Maçã Fuji da Região de São Joaquim é a sexta Indicação Geográfica (IG) conquistada por Santa Catarina. Ganhou a certificação, na categoria de Denominação de Origem (DO), pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) e abrange uma área de 4.928 km² nos municípios de São Joaquim, Bom Jardim da Serra, Urupema, Urubici e Painel.

Neste Dia da Maçã, celebramos a riqueza que essa fruta traz para Santa Catarina, destacando o compromisso contínuo do estado em fornecer produtos excepcionais aos consumidores. Santa Catarina e São Joaquim permanecem na vanguarda da produção de maçãs no Brasil, oferecendo um exemplo inspirador de como a agricultura pode impulsionar economias locais e nutrir comunidades.