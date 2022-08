ATENÇÃO! Mudança no trânsito da Rua Domingos Martorano – Trecho ganha sentido duplo vai e vêm

Em uma nova fase do Plano de Mobilidade, a Prefeitura de São Joaquim altera hoje, 25 de agosto, o trecho da Rua Domingos Martorano entre a esquina da Sindicato dos Trabalhadores até a antiga SDR que deixará de ser mão única e passará a ter dois sentidos vai e vêm.

A implantação desse sistema, que faz parte do Plano de Mobilidade Urbana, se objetiva a reduzir acidentes e melhorar o fluxo do trânsito próximo ao semáforo da Nataly Lanches.

O Plano de Mobilidade Urbana está sendo executado e contempla os serviços de drenagem, pavimentação, recuperação asfáltica, sinalização horizontal e vertical de praticamente toda a área central da cidade, além da implantação de semáforos, redutores de velocidade, mudanças de sentido de ruas e a plena modernização do sistema de trânsito Joaquinense.

A mudança da Rua Domingos Martorano já ocorre na tarde desta quinta (25), portanto os veículos que sobem da Ekipauto sentido Bairro Martorano poderão seguir em frente ou dobrar a esquina do Sindicato dos Trabalhadores em direção á antiga SDR, mas lembrando que quem desce do Martorano em direção ao centro não poderá virar á esquerda na Domingos Martorano. A Sinalização já foi pintada no asfalto. É a modernidade presente em São Joaquim através do Plano de Mobilidade Urbana.