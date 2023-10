“17 anos de excelência na produção de vinhos: A trajetória de sucesso da Vinícola Abreu na Serra Catarinense”

A Abreu Garcia vem se consolidando no mundo dos vinhos desde 2006. Há 17 anos, estava sendo plantada a primeira muda na Vinícola Abreu Garcia, localizada em Campo Belo do Sul na Serra catarinense. E no decorrer destes anos, cresceram, conquistaram prêmios, investiram, colaboraram, enfrentaram inúmeras dificuldades, mas continuaram aqui, expandindo e fazendo acontecer o sonho chamado Abreu Garcia.

Uma localização privilegiada é o que marca a vinícola Abreu Garcia. Situados em Campo Belo do Sul, na serra catarinense dispõem de uma história milenar, com o sitio arqueológico descoberto ao lado dos vinhedos, as datações revelam que o terroir Abreu Garcia começou a ser ocupado entre o século XI e XII D.C.

É com muita honra e orgulho que o fundador e proprietário Ernani Garcia ( Ernani Garcia, que também é médico oftalmologista e pecuarista, tem a vinícola no município de Campo Belo do Sul, comenta sobre a data de hoje.

Hoje completamos 17 anos de trajetória e agradecemos muito a cada um de vocês que fazem parte desta história. Que venham mais lindos e longos anos pela frente, e que possamos proporcionar cada vez mais brindes e alegrias a vocês salientou, Ernani Garcia.