Natal De Prêmios Difusora 2023: Tradição e Emoção em São Joaquim

Com um Polo Track 1.0 – 2024, a Rádio Difusora de São Joaquim lança a aguardada campanha de Natal, trazendo alegria e presentes para a comunidade local.

Na última quarta-feira (01), a Rádio Difusora de São Joaquim deu início a uma das tradições mais amadas da cidade, o “Natal De Prêmios Difusora 2023”. Este evento, que se tornou parte integrante da cultura local, traz a promessa de alegria e emoção às festas de fim de ano. Com uma longa história que remonta aos anos 70, o Natal De Prêmios Difusora é uma celebração que envolve toda a comunidade e tem como objetivo angariar recursos para a compra e manutenção dos equipamentos de radiotransmissão da rádio.

A história desta tradição remonta às décadas passadas, quando os comunicadores Sebastião Vieira e Rogério Pereira, carinhosamente conhecido como “Pirata”, tiveram a brilhante ideia de criar um evento que pudesse unir a cidade e arrecadar fundos para manter viva a voz da Rádio Difusora de São Joaquim. O sucesso da iniciativa foi imediato, e desde então, o Natal De Prêmios Difusora se tornou um marco no calendário de festividades da cidade.

Neste ano, a Rádio Difusora não decepciona, trazendo uma série de prêmios incríveis que certamente aquecerão os corações dos joaquinenses. Com um olhar voltado para a comunidade, a rádio se uniu a diversas lojas do comércio local para oferecer uma promoção de Natal repleta de emoção e oportunidades de ganhar presentes incríveis.

A grande novidade deste ano é o carro Polo Track 1.0 – 2024 que será sorteado como prêmio principal. Com um design moderno e eficiência em combustível, este carro certamente fará a alegria de um sortudo ganhador. Mas as surpresas não param por aí, uma variedade de outros prêmios incríveis também estão na lista, incluindo eletrodomésticos, eletrônicos, vales-compras e muito mais.

A comunidade de São Joaquim, que abraça calorosamente esta tradição todos os anos, está ansiosa para participar e sentir a magia do Natal em cada sorteio. A campanha “Natal De Prêmios Difusora 2023” não é apenas uma oportunidade de ganhar prêmios fabulosos, mas também uma ocasião para unir a cidade e fortalecer os laços comunitários.

Os detalhes sobre como participar da promoção e as datas dos sorteios serão anunciados em breve pela Rádio Difusora. Portanto, os moradores de São Joaquim e arredores podem ficar atentos às atualizações e começar a sonhar com a possibilidade de celebrar este Natal com um presente especial.

O “Natal De Prêmios Difusora 2023” é mais do que uma tradição; é uma celebração do espírito natalino e da união da comunidade, e promete tornar o final deste ano ainda mais especial para todos os habitantes de São Joaquim. Este evento é um exemplo de como o poder da comunicação e da colaboração comunitária pode transformar as festas de fim de ano em momentos memoráveis.

Veja quais são os prêmios:

1º prêmio

Polo 1.0 Branco,Polo track 1.0 – modelo 2024 total flex, porta-malas de 300 litros, com direção elétrica, kit elétrico, rádio bluetooth, ar condicionado e ar quente – Rádio Difusora

R$ 2.500,00 – Auto elite

2º prêmio

R$ 15.000,00

R$ 2.000,00 – Deyki Frutas

R$ 1.500,00 – Cooperserra

R$ 1.000,00 – Viveiro Raízes

R$ 1.000,00 em vale compras – GT Materiais de Construção

Refrigerador – Meganet e Mecânica Nunes

Tv 43” – Ultra Popular

3º prêmio

R$ 10.000,00

R$ 2.000,00 em produtos e serviços – São Joaquim Pneus

R$ 1.500,00 – Ihara

R$ 1.000,00 – Casa do Campo

R$ 1.000,00 em vale compras – Supermercado Zabot

Tv 32″ – Fapavel

Micro-ondas – Agroma Pulverizadores

R$ 500,00 – Pink Apple

R$ 500,00 – Antônio Kock Comércio de Maçãs

R$ 500,00 – Serra Show Eventos

Relógio de pulso – Ótica Macari

4º prêmio

R$ 2.000,00

R$ 1.000,00 em vale compras – Don Marques Tricot

R$1.000,00 em vale compras – CDL São Joaquim

R$ 1.000,00 em vale compras – Supermercado Zabot

Xiaomi 10c – Snow Case

TV 32” – Açougue Tropeiro

Motosserra – Star Proteção Veicular e Costa Guincho

R$ 500,00 – Sul Telas

R$ 500,00 – Fazenda Papagaios

Fogão a gás 4 bocas – Despachante Lela

Relógio de pulso – Relojoaria e Ótica Santinho

R$ 500,00 em vale compras – Lojas Pé Kente

5º prêmio

R$ 2.000,00

R$ 1.000,00 em vale compras – Supermercado Zabot

Lavadora semi-automática – Lamar Supercenter

R$ 500,00 – SM Papelaria

R$ 500,00 em vale compras – Loja Esquina da Economia

R$ 500,00 – Laboratório Palma

R$ 500,00 – Frigozan

Dois barris de chopp – Cervejaria Urupema

Forno elétrico – Farma e Farma São Joaquim

Montaria completa – Cabanha Oliveira

Relógio de pulso – Ótica Porto

Pulverizador costal jacto – Agropecuária Ribeiro

TV 65” – Sanjo (para o vendedor do 1º prêmio)