Equipes da Secretaria da Infraestrutura trabalham para desobstrução de estradas

A rodovias estaduais de Santa Catarina registram pontos de interdições, totais ou parciais, nesta sexta-feira, 3, em função das fortes chuvas que atingem o estado desde outubro. A região Oeste é a impactada no momento.

Santa Catarina tem 131 rodovias estaduais, com mais de 6 mil quilômetros de extensão. Por determinação do secretário da Infraestrutura Jerry Comper, todas as equipes da SIE, nas oito coordenadorias, estão mobilizadas neste momento para dar condições de deslocamento aos catarinenses.

“Vamos trabalhar fortemente para que possamos dar, primeiro, segurança aos catarinenses, mas também o direito de ir e vir,” afirma Jerry Comper.

Por Assessoria de imprensa da Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade