Desfile Memorável e Celebração marcam os 21 Anos da Loja Cheia de Graça em São Joaquim

Esta última terça-feira, dia 31, foi marcada por uma celebração especial em São Joaquim. A loja Cheia de Graça, sob a liderança da CEO Marines dos Santos, comemorou com elegância e estilo seus 21 anos. O evento foi uma verdadeira festa para os amantes da moda, reuniu clientes em um coquetel que ofereceu a oportunidade de brindar e celebrar mais de duas décadas de sucesso.

A celebração teve início com a benção do Pastor Daniel dos Santos, trazendo uma dimensão espiritual ao evento. Durante a tarde, a consultora de imagem Juliana Drumm encantou as clientes ao oferecer atendimento gratuito, compartilhando valiosas dicas sobre estilo e moda, agregando ainda mais glamour à celebração.

Veja como foi o desfile:

O ponto alto do evento foi o aguardado desfile à noite, um evento inesquecível para os aficionados por moda. Sete modelos desfilaram looks deslumbrantes, marcando tendências e certamente entrando para a lista de desejos das convidadas. Com lançamentos elegantes, versáteis e cheios de estilo para mulheres de diferentes biotipos, a loja se consolidou como referência de bom gosto e inclusão.

O desfile apresentou um preview da coleção Primavera-Verão 2023, exibindo marcas renomadas como Elegance all curves, Pura Mania, Ilícito, e Fato Básico, além dos calçados das marcas Carrano e Cecconelo. A loja reafirmou seu compromisso em oferecer moda e autoestima para mulheres curvilíneas, priorizando a diversidade de marcas que atendem a diversos corpos e estilos.

Clique nas imagens para abrir a galeria: