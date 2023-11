Palestrante renomado abordará saúde e Bem-Estar em São Joaquim no Dia 05 de Novembro

São Joaquim está prestes a receber um ilustre convidado que vai abordar questões fundamentais relacionadas à saúde e ao bem-estar. No próximo domingo, 05 de novembro, o Ginásio de Esportes Juraci Santos será o palco para uma palestra especial durante a primeira Feira de Saúde do município.

O renomado palestrante Tiago Rocha, um nome de destaque no campo da saúde e da naturoterapia, será o grande protagonista do evento. O biólogo e cientista, também técnico em saúde pública, pós-graduando em Ciências e Tecnologia da Alimentação e autor do livro “Curas Extraordinárias”, compartilhará seu vasto conhecimento com os presentes.

Tiago Rocha já alcançou milhões de pessoas ao redor do mundo com seus vídeos na internet, somando mais de meio bilhão de visualizações. Ele é conhecido por seu trabalho em mais de 50 países e já participou de entrevistas nas principais redes de televisão brasileiras, como a Record Nacional, Rede Vida, Rede TV, SBT, TV Bandeirantes e TV Gazeta. Suas palestras, realizadas em todo o Brasil, abordam tópicos cruciais relacionados aos melhores e piores alimentos para a saúde.

Além da palestra de Tiago Rocha, o evento também contará com a Mostra de Remédios Naturais, que apresentará alternativas saudáveis para o cuidado com o corpo e a mente. A entrada para o evento será um quilo de alimento não perecível, que será destinado a ações beneficentes.

A realização do evento é uma parceria entre a Igreja Adventista e a Prefeitura de São Joaquim, mostrando o compromisso com a promoção da saúde e do bem-estar na comunidade local. A expectativa é de que esta palestra e a feira de saúde tragam informações valiosas para todos os participantes e incentivem práticas mais saudáveis em São Joaquim e região.

Não perca a oportunidade de participar deste evento único e aprender com um dos maiores especialistas em saúde do Brasil. O conhecimento de Tiago Rocha pode ser a chave para uma vida mais saudável e equilibrada.