Prefeita de Urubici e Secretaria de Turismo de Bom Jardim da Serra participam do Seminário Internacional de Turismo Sustentável na Alemanha

Bom Jardim da Serra e Urubici recebem certificado internacional de turismo responsável no “Top 100 Good Practice Stories”

A prefeita de Urubici Mariza Costa e a secretária de Turismo de Bom Jardim da Serra, participaram do Seminário Internacional de Turismo Sustentável na Baviera (Alemanha), um evento muito importante para conhecermos novas ideias relacionadas ao assunto e levá-las para Santa Catarina.

Seminários repletos de atividades de integração entre os representantes dos países participantes. Um momento muito bom em que conseguiram trocar ideias e analisar os temas abordados com ênfase nos ODS. Sempre em busca de mais conhecimento e compartilhar o que sei, acredito que o diálogo entre pessoas que vivem em outra realidade é amplo e enriquecedor.

Para ambas importante experiência de participarem da conferência e a importância de discutirem assuntos relacionados ao turismo sustentável. Falarem também as belezas naturais que Santa Catarina possui, algo que atrai muitos turistas e que movimenta a nossa economia. Com certeza, ser cada vez mais sustentável é o caminho que devemos tomar para que o nosso estado continue sendo destaque na área do turismo.

Uma das formas de entender o turismo sustentável é conhecendo como ele é na prática. Por isso, foram até o Parque Nacional Floresta da Baviera fazer uma visita de campo para ver como são essas iniciativas e o que pode ser usado no nosso estado.

Santa Catarina tem reforçado, cada vez mais, seu potencial turístico. Recentemente, o estado catarinense se destacou no ranking das cidades brasileiras com certificado internacional de turismo responsável no “Top 100 Good Practice Stories”, da Green Destinations. Ao todo, oito municípios brasileiros entraram para a lista e cinco deles são de Santa Catarina.

Na Serra catarinense as cidades certificadas foram Bom Jardim da Serra e Urubici.

Anualmente, a Green Destinations publica a lista, a qual envolve e analisa todos os países. Neste ano também fazem parte do ranking de cidades com turismo responsável países como Japão, Peru, Índia, Estados Unidos e Portugal. A divulgação deste ano foi transmitida pelo canal da organização no YouTube, em uma cerimônia em Talín, na Estônia.

Realizaram visita técnica do Seminário de Turismo e Sustentabilidade na Baviera. Foram até o Centro de Informações do Parque Estadual – Naturpark Bayerischer Wald. Um local totalmente sustentável, com espaço dedicado à educação ambiental, loja de artesanato, além da área administrativa. O parque é classificado internacionalmente na categoria dois de sustentabilidade e equilíbrio ambiental. Com o lema “Deixe a natureza ser a natureza”, é um belo exemplo a ser seguido em Santa Catarina.

Santa Catarina tem se destacado em premiações internacionais. Além da Top 100 Good Practice Stories, o estado liderou o ranking de locais balneáveis com o selo Bandeira Azul, com 15 praias certificadas em todo o estado — ao todo, o Brasil recebeu 31 prêmios.

Sandra Padilha secretaria de Turismo de Bom Bom Jardim da Serra recebendo certificado internacional de turismo responsável no “Top 100 Good Practice Stories”

Bom Jardim da Serra

A cidade ganhou a certificação com o projeto “Meu Bom Jardim”, criado para valorizar o turismo, divulgando informações sobre atrativos turísticos da cidade.

Urubici

Segundo a prefeitura, a cidade ganhou a certificação com o projeto de “Gestão Sustentável do Turismo”. Quem visita o município têm a oportunidade de contribuir para a preservação do meio ambiente e para o desenvolvimento econômico da região, conhecendo locais que possuem contato com a natureza e a cultura da cidade, como trilhas, passeios de bicicleta e visitas a produtores rurais