Hospital Tereza Ramos utiliza técnica menos invasiva para cirurgias bariátricas

Referência em cirurgia bariátrica para o Oeste, Meio-Oeste e Serra, o Hospital e Maternidade Tereza Ramos, em Lages, está realizando o procedimento em pacientes com obesidade grave com um grande diferencia, por meio da videolaparoscopia. A técnica menos invasiva traz inúmeras vantagens em relação à operação convencional, entre elas menos dor no pós-operatório, melhores resultados estéticos, recuperação mais rápida do paciente, menor permanência hospitalar, redução dos riscos de infecções e melhor qualidade de vida.

A secretária de Estado da Saúde, Carmen Zanotto, explica a importância desse procedimento para os pacientes do SUS das regiões. “Antigamente os pacientes precisavam se deslocar para Florianópolis e agora não precisa mais. Assim, encurtamos as distâncias e trazemos mais comodidade e conforto para eles. Além disso, o procedimento é rápido e mais seguro”.

Atualmente são realizadas duas cirurgias bariátricas por semana, sendo que a meta é chegar a três. De 2010 a 2023 já foram feitas mais de 500 cirurgias. O encaminhamento dos pacientes para realizar o procedimento no hospital é feito pelo Sistema de Regulação do Estado (SISREG).

Segundo o cirurgião geral Angelo Muniz, os pacientes operados possuem Índice de Massa Corporal (IMC) alta, acima de 40, com pesos que variam entre 150 kg a 250 kg. “Eles são acompanhados por um grupo multidisciplinar com psicólogo, endocrinologista, nutricionista e preparador físico. Para que seja realizada a cirurgia, o paciente precisa perder em média 10% do peso. O tempo da cirurgia é em torno de uma ou duas horas, dependendo da técnica cirúrgica. O procedimento traz inúmeros vantagens, mas o principal é proporcionar ao paciente melhor qualidade de vida”.

O Hospital Tereza Ramos realiza cirurgias bariátricas primárias e de revisão. Há 45 pacientes em acompanhamento na unidade para realizar o procedimento bariátrico. Após a cirurgia, os pacientes são acompanhados por dois anos, por meio de consultas de rotina para ver o desempenho deles.

O que é videolaparoscopia?

É uma técnica cirúrgica que consiste em utilizar incisões pequenas (de até cinco milímetros) para realizar intervenções cirúrgicas diversas. Para isso é utilizado um laparoscópio, que é uma câmera de altíssima resolução conectada a uma fibra óptica.

A cirurgia bariátrica por videolaparoscopia reduz o estômago, utilizando endogrampeadores, diminuindo seu volume e também a quantidade de alimentos que o paciente tolera por refeição.

