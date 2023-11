Noite do Hambúrguer no CRAS de São Joaquim deixa marcas Inesquecíveis em 2023

No último dia 06 de novembro, aconteceu uma noite de pura alegria e confraternização, graças à “Noite do Hambúrguer” promovida pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS). Nesse evento, os adolescentes puderam desfrutar de momentos incríveis, cheios de risos, deliciosos hambúrgueres, e muita dança, que, sem dúvida, deixarão memórias inesquecíveis.

O SCFV desempenhou um papel fundamental na criação dessas experiências positivas. Segundo os organizadores, a noite não foi apenas sobre diversão, mas também sobre construir amizades sólidas e adquirir ensinamentos valiosos. Os participantes foram encorajados a levar consigo não apenas os momentos felizes, mas também o carinho e as histórias compartilhadas, que se tornarão parte integrante de suas vidas no próximo ano, em 2024.

A equipe responsável por essa noite inteira merece um agradecimento especial, assim como a Secretaria Municipal de Assistência Social, que apoiou o evento. O cenário escolhido para a Noite do Hambúrguer foi o BlackPub, tornando o ambiente ainda mais acolhedor e festivo.

Enquanto o ano de 2023 chega ao fim, os participantes são encorajados a continuar fortalecendo os laços de amizade e a aplicar os ensinamentos adquiridos durante essa noite especial. Que 2024 seja um ano repleto de diversão e novas experiências para todos os envolvidos, pois eles certamente merecem cada segundo de alegria e camaradagem.

Que eventos como a Noite do Hambúrguer servem como exemplo de como a comunidade de São Joaquim podem se unir para criar momentos felizes e inesquecíveis para as gerações futuras. O principal objetivo do SCFV é desenvolver o sentimento de pertencimento e de identidade.

Além de incentivar a socialização e a convivência comunitária e a promoção de potencialidades, a partir das atividades realizadas em grupo.