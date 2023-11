Pirata completaria 78 anos neste 15 de novembro de 2023

Nascido em 1945, o inesquecível comunicador das rádios Nevasca e Difusora , Rogério Pereira – Pirata, era conhecido por sua emotividade e energia contagiante. Em suas festas de aniversário, realizadas em sua fazenda próxima à localidade do Cruzeiro, Pirata sempre fazia questão de convidar familiares e amigos mais próximos para a celebração, especialmente no feriado da Proclamação da República.

Recordar esses momentos é uma viagem agradável pela memória, onde as tortas doces feitas pela Tia Ana, a cerveja sempre gelada e a carne especial eram os elementos de uma festa inesquecível. Em meio a risadas e histórias, os amigos compartilhavam as façanhas e desafios do tradicionalismo e da trajetória da comunicação em São Joaquim.

Infelizmente, a pandemia impediu que esse capítulo se repetisse em 2023. Resta-nos apenas a saudade dos tempos que não retornarão, mas essas lembranças permanecerão eternamente gravadas em nossos corações, testemunhos vívidos de uma época marcante e da presença vibrante de Pirata em nossas vidas.